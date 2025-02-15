У экс-игрока «Зенита» Малкома произошел конфликт с фанатами «Аль-Хиляля»

У футболистов «Аль-Хиляля» Малкома и Сергея Милинкович-Савича произошел конфликт с фанатами клуба после ничьей с «Аль-Риядом» (1:1) в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Соответствующие видеозаписи опубликованы в социальных сетях.

После завершения поединка болельщики, которые находились на трибунах, освистали игроков, которые тут же выразили свое недовольство таким поведением. Малком в ответ показал им чемпионскую нашивку на рукаве, что вызвало еще большее недовольство.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в 25 миллионов евро.

Бразилец во время игры за «Зенит» получил российское гражданство.

Малком перешел в петербургский клуб 2 августа 2019 года из каталонской «Барселоны». Сумма трансфера составила €40 млн плюс €5 млн было выплачено в качестве бонуса испанскому клубу. В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 мяча. В том же сезоне Малком был признан лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза (РФС). За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

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