«Еще играть и играть»: звезда НХЛ о погоне Овечкина за Гретцки

Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дарюс Каспарайтис, который в 19992 году в составе Объединенной команды выиграл золото зимних Олимпийских игр, рассказал о тренировках с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и высказался о погоне за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас Александр живет рядом со мной, и мы решили вместе пойти в спортивный зал. Он находится в отличной форме и может еще играть и играть. Надеюсь, что в этом сезоне побьет рекорд Уэйна Гретцки, у него есть все шансы на это, но если не получится, то в следующем уж точно», — заявил он.

Каспарайтис и Овечкин тренируются вместе во время паузы в НХЛ из-за Турнира четырех наций.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

Ранее в России оценили погоню Овечкина за Гретцки.