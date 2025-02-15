Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Еще играть и играть»: звезда НХЛ о погоне Овечкина за Гретцки

Экс-игрок НХЛ Каспарайтис: надеюсь, в этом сезоне Овечкин побьет рекорд Гретцки
close
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дарюс Каспарайтис, который в 19992 году в составе Объединенной команды выиграл золото зимних Олимпийских игр, рассказал о тренировках с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и высказался о погоне за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас Александр живет рядом со мной, и мы решили вместе пойти в спортивный зал. Он находится в отличной форме и может еще играть и играть. Надеюсь, что в этом сезоне побьет рекорд Уэйна Гретцки, у него есть все шансы на это, но если не получится, то в следующем уж точно», — заявил он.

Каспарайтис и Овечкин тренируются вместе во время паузы в НХЛ из-за Турнира четырех наций.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

Ранее в России оценили погоню Овечкина за Гретцки.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами