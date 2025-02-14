Стало известно, с кем Овечкин будет заниматься во время перерыва в НХЛ

Овечкин будет тренироваться с Каспарайтисом во время перерыва в НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что во время паузы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на Турнир четырех наций он будет тренироваться вместе с олимпийским чемпионом Дарюсом Каспарайтисом. Слова Овечкина передает официальный Telegram-канал команды хоккеиста.

«В эту паузу я буду заниматься вместе со своим хорошим другом и звездой НХЛ — Дарюсом Каспарайтисом. Мы уже начали совместные тренировки», — сказал Овечкин.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

Ранее в России оценили погоню Овечкина за Гретцки.