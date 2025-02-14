Тарасова высмеяла норвежцев после критики допуска россиян на отбор ОИ

Тарасова: у норвежцев нет фигуристов, но есть руководитель

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высмеяла слова главы Федерации фигурного катания Норвегии Моны Адольфсен о том, что Норвегия и еще ряд стран подадут протест из-за допуска российских спортсменов к отбору на Олимпиаду 2026 года, передает РИА Новости.

«Я никогда не видела норвежских фигуристов и не слышала о них. А оказывается, что у них есть руководители. Фигуристов нет, а руководители есть. Вот так бывает», — сказала Тарасова.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону назвал норвежцев отмороженными.