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Чемпионка России: у Петросян в финале Гран-при по фигурному катанию нет конкурентов

Фигуристка Гербольдт: Петросян будет вне конкуренции в финале Гран-при
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию, двукратная победительница финалов Гран-при страны Аделия Петросян будет вне конкуренции на очередном финале Гран-при. Уверенность в этом в беседе с «Газетой.Ru» выразила чемпионка России среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт.

«На мой взгляд, Аделия вне конкуренции. Среди остальных девушек, конечно, будет интересная борьба. Кто психологически будет лучше готов, тот и поднимается выше», — полагает Гербольдт.

Финал Гран-при России пройдет в Красноярске 14-16 февраля. Петросян делит лидерство в личном зачете с Анной Фроловой, у них по 36 очков. Третьей идет Алина Горбачева, набравшая 34 балла.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее заслуженный тренер назвала фаворита финала Гран-при по фигурному катанию у женщин.

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