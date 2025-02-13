Шансы сборной России принять участие в Кубке мира по хоккею назвали большими

Вице-президент КХЛ Каменский: у России большие шансы поехать на Кубок мира

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский назвал большими шансы сборной России поехать на Кубок мира 2028 года, передает Sport24.

«Без нашей команды любое международное соревнование не считается полноценным. Думаю, если этот турнир проводит НХЛ, то у нас большие шансы на участие», — сказал Каменский.

Ожидается, что турнир пройдет в Европе и Северной Америке, и в турнире сыграют не менее восьми команд.

Турнир пройдет отдельно от Международной федерации хоккея (IIHF).

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее сборная Канады по хоккею обыграла шведов в матче Турнира четырех наций.