Избран президент Федерации фигурного катания на коньках России

Олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Выборы состоялись на внеочередной выборной конференции в Москве. Сихарулидзе был избран единогласно. Он был единственным кандидатом на этот пост.

Сихарулидзе исполнял обязанности главы ФФККР с апреля 2023 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее Сихарулидзе рассказал о заработке фигуристов в период отстранения.