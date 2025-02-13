«Монако» Головина проиграло «Бенфике» в Лиге чемпионов

Французский «Монако» проиграл португальской «Бенфике» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 0:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Единственный мяч в этой встрече забил Вангелис Павлидис на 48-й минуте. На 52-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек «Монако» Али Мусрати.

Ответная встреча состоится 18 ноября в Португалии на стадионе «Эштадио да Луж» в городе Лиссабон. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее украинский вратарь снова не пожал руку Головину перед матчем Лиги чемпионов.