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«Ливерпуль» упустил победу в перенесенном матче чемпионата Англии против «Эвертона»

«Ливерпуль» упустил победу в матче против «Эвертона» в АПЛ
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Reuters

«Ливерпуль» на последних секундах упустил победу в перенесенном матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счетом 2:2.

В обоих таймах команды обменялись голами. В первой половине встречи на гол форварда «Эвертона» Бету на 11-й минуте «Ливерпуль» ответил точным ударом хавбека Алексиса МакАллистера на 14-й минуте. Во втором тайме Мохамед Салах вывел «красных» вперед, однако удержать победу не удалось. На 90+8-й минуте окончательный счет установил защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» продолжает лидировать: в активе коллектива Арне Слота 57 очков. «Эвертон» занимает 15 строчку с 27 баллами.

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