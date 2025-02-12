Английский топ-клуб установил уникальное достижение

Opta: впервые в матче чемпионата Англии у «Ливерпуля» нет англичан в составе

«Ливерпуль» впервые в истории не выпустил ни одного англичанина в стартовом составе на матч 15-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном». Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Opta Sports.

Стартовый состав «Ливерпуля» на этот матч выглядит следующим образом:

Вратарь: Алиссон (Бразилия);

Защитники: Ибраима Конате (Франция), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Эндрю Робертсон (Шотландия), Конор Брэдли (Сев. Ирландия);

Полузащитники: Доминик Собослаи (Венгрия), Алексис МакАллистер (Аргентина), Райан Гравенберх (Нидерланды);

Нападающие: Мохамед Салах (Египет), Луис Диас (Колумбия), Коди Гакпо (Нидерланды).

На момент написания новости встреча продолжается. Идет середина второго тайма, счет матча — 1:1. На гол Бету на 11-й минуте встречи точным ударом ответил Доминик Собослаи на 14-й.

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