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Английский топ-клуб установил уникальное достижение

Opta: впервые в матче чемпионата Англии у «Ливерпуля» нет англичан в составе
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Peter Cziborra/Reuters

«Ливерпуль» впервые в истории не выпустил ни одного англичанина в стартовом составе на матч 15-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном». Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Opta Sports.

Стартовый состав «Ливерпуля» на этот матч выглядит следующим образом:

Вратарь: Алиссон (Бразилия);

Защитники: Ибраима Конате (Франция), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Эндрю Робертсон (Шотландия), Конор Брэдли (Сев. Ирландия);

Полузащитники: Доминик Собослаи (Венгрия), Алексис МакАллистер (Аргентина), Райан Гравенберх (Нидерланды);

Нападающие: Мохамед Салах (Египет), Луис Диас (Колумбия), Коди Гакпо (Нидерланды).

На момент написания новости встреча продолжается. Идет середина второго тайма, счет матча — 1:1. На гол Бету на 11-й минуте встречи точным ударом ответил Доминик Собослаи на 14-й.

Сборная России и российские клубы отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с 2022 года.

Ранее украинский вратарь снова не пожал руку Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов.

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