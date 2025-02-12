«Ростов» похвалили за последовательную подготовку к возобновлению сезона

Тренер Балахнин: у «Ростова» есть запас, чтобы лучше подойти к сезону

Выступление «Ростова» на товарищеском Зимнем кубке показало, что у команды есть запас, чтобы лучше подготовиться к возобновлению сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал бывший главный тренер ростовчан Сергей Балахнин.

«Серьезную оценку этим матчам давать не надо, но определенные выводы стоит делать и команде, и болельщикам. «Ростов» шел поступательно, проиграл первые два матча — но это не были явные проигрыши при достаточно хорошей игре.

Матч с «Динамо» был очень качественным, на мой взгляд. «Динамо» практически ничего не смогло противопоставить «Ростову» и в первом, и во втором тайме, и уступало во всех компонентах.

«Ростов» шел постепенно, с повышением и тактического состояния, и функционального, и психологического. И это хорошо. На пик формы выходить рано, есть запас, чтобы еще лучше подойти к сезону», — считает Балахнин.

«Ростов» на Зимнем кубке занял пятое место. Подопечные Валерия Карпина проиграли ЦСКА 0:1 и «Зениту» 1:2, но затем разгромили московское «Динамо». В турнирной таблице РПЛ ростовчане после 18 туров занимают седьмое место, набрав 26 очков.

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