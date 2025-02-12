Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игроки «Химок» могут устроить бойкот из-за задержки зарплаты

Игроки «Химок» могут бойкотировать товарищеский матч
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Футболисты подмосковных «Химок» намерены бойкотировать товарищеские матчи на третьем сборе команды из-за задержек в выплатах заработной платы. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, игрока очень недовольны, что еще не получили выплаты за ноябрь и декабрь 2024 года. При этом отмечено, что акция не состоится в том случае, если инвестор «Химок» Туфан Садыгов погасит задолженность в ближайшие дни, как и обещал ранее. При этом сам Садыгов все еще является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации «Матч ТВ», некоторые из иностранных игроков из-за таких задержек начали рассматривать вариант с уходом из клуба.

«К примеру, Мехия и Артига из‑за долгов планируют написать заявления в ФИФА. При этом в команде рассчитывают, что обозначившаяся в публичном поле проблема позволит в скором времени закрыть вопрос долгов», — указано в источнике.

Подмосковный клуб идет на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 18-ти сыгранных туров. В активе команды 16 набранных очков.

Ранее «Манчестер Сити» установил антирекорд домашних матчей при Хосепе Гвардиоле.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами