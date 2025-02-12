Игроки «Химок» могут устроить бойкот из-за задержки зарплаты

Футболисты подмосковных «Химок» намерены бойкотировать товарищеские матчи на третьем сборе команды из-за задержек в выплатах заработной платы. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, игрока очень недовольны, что еще не получили выплаты за ноябрь и декабрь 2024 года. При этом отмечено, что акция не состоится в том случае, если инвестор «Химок» Туфан Садыгов погасит задолженность в ближайшие дни, как и обещал ранее. При этом сам Садыгов все еще является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации «Матч ТВ», некоторые из иностранных игроков из-за таких задержек начали рассматривать вариант с уходом из клуба.

«К примеру, Мехия и Артига из‑за долгов планируют написать заявления в ФИФА. При этом в команде рассчитывают, что обозначившаяся в публичном поле проблема позволит в скором времени закрыть вопрос долгов», — указано в источнике.

Подмосковный клуб идет на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 18-ти сыгранных туров. В активе команды 16 набранных очков.

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