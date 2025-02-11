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«Вот и весь «герой»: российский боксер обвинил украинца Усика в предательстве

Экс-боксер Чеботарев: Усик предал православную церковь на Украине
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Andrew Couldridge/Reuters

Российский боксер, чемпион Европы Артем Чеботарев подверг резкой критике чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, представляющего Украину. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не люблю предателей своих идей. Ведь сначала Усик говорил, что чуть ли не самый православный человек во всем мире. И на все бои выходил с крестом, а когда власть на Украине борется с православной церковью, то где же Усик? Что же он ее не защищает, выйди и скажи в защиту православия. Вот и весь «герой», — заявил он.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

Ранее Усик обошел двух россиян и стал лучшим боксером 2024 года.

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