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Чемпион «Больших шлемов» объяснил, почему в травмы Джоковича не верят

Экс-теннисист Ольховский: многие не верят травмам Джоковича
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Ng Han Guan/AP

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс шестая ракетка мира, победитель 20 турниров АТР и двукратный финалист турниров «Большого шлема» в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о сербе Новаке Джоковиче и его возможностях бороться с молодыми игроками.

«Это было видно и по прошлому году. Игра-то есть, а формы не хватает. Многие говорят, что уже театральное что-то привнесено в игру. И в четвертьфинале Алькарас отреагировал на это! Потому что после выигранного первого сета он стал играть хуже. На мой взгляд, он ожидал, что Джокович снимется. Новак на опыте. Думаю, если бы Алькарас играл на том уровне, которого от него ждали, он бы Джоковича дожал. Но серб настолько грамотно провел поединок. Да, он показал снимок с травмой, но многие ему просто не верят, потому что в последнее время такое с ним случается не в первый раз».

Джокович переиграл Карлоса Алькараса в четвертьфинале Australian Open после проигранного первого сета, однако в полуфинале против Александра Зверева из Германии, уступив первую партию на тай-брейке, отказался продолжать борьбу из-за травмы.

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