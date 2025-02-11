Стиль игры ярославского «Локомотива» назвали мифом

Хоккейный комментатор Филипп Майков, участник популярного подкаста «Скользкий лед», рассказал «Газета.Ru» о стиле ярославского «Локомотива», подчеркнув, что его не вполне справедливо называют оборонительным.

«Сейчас ругают «Локомотив» за то, что они не особо много забивают, ну, а условно там мега забивающая, атакующая «Северсталь» забила всего на двенадцать больше. Так что то, что «Локомотив» играет в «сухой» хоккей, мне кажется, это какой-то миф, который у нас уже укоренился, и все никак из головы не выйдет. Понятно, что, мне кажется, в плей-офф это будет еще более сухой хоккей, но «Локомотиву» и системе Никитина он, в принципе, только более комфортен», — считает Майков.

«Локомотив» занимает первое место в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 82 очка за 54 проведенных встречи. Располагающаяся на втором месте в Западной конференции череповецкая «Северсталь» имеет 69 очков после 53 игр. В прошлом сезоне «Локомотив» дошел до финала плей-офф Кубка Гагарина, где со счетом 0-4 в серии уступил магнитогорскому «Металлургу».

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