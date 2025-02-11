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Тарасова оценила избрание Сихарулидзе на пост главы ФФККР

Татьяна Тарасова: верю, что при Сихарулидзе нас допустят на международную арену
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Антона Сихарулидзе с избранием на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), передает «Матч ТВ».

«Верю, что при нем нас допустят на международную арену. Прекрасно — что он прошел единогласно, значит все хотели, чтобы был он. И я в том числе», — сказала Тарасова.

Сихарулидзе исполнял обязанности главы ФФККР с апреля 2023 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее в Госдуме поделились мнением об однополых дуэтах в фигурном катании.

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