Глава российского фигурного катания рассказал о заработке фигуристов в период отстранения

Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что российские спортсмены ничем не обделены в период отстранения от международных турниров, передает «Матч ТВ».

«Немаловажен заработок, он имеет большое значение. Они ничем не обделены и могут достойно зарабатывать, занимая призовые места», — сказал Сихарулидзе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе высказался об уровне фигурного катания в России.