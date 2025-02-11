Гол Соболева помог «Зениту» одержать победу

Петербургский «Зенит» в товарищеском матче обыграл ереванский «Пюник».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 38-й минуте матча счет открыл Александр Ерохин. В конце матча окончательный счет установил Александр Соболев.

11 февраля «Зенит» сыграет с московским «Спартаком» в финале Зимнего Кубка РПЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте идет «Динамо». Подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.

В чемпионате Армении Пюник занимает третье место, набрав 37 очков. Лидирует в турнире «Ноа», имея в активе 40 баллов. На втором месте идет «Урарту» с 38 очками.

Ранее «Ростов» разгромил московское «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ.