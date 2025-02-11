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Вратарь сборной России высказался против матча со сборной Медиалиги

Вратарь Лунев против матча сборной России со сборной Медиалиги
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Александр Вильф/РИА Новости

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев заявил, что сборной России не надо играть со сборной Медиалиги, передает Sport24.

«Я понимаю, что к Медиалиге есть интерес, у них большая аудитория. Но пусть играют с себе подобными. Найдите медийные команды за границей и развлекайтесь», — сказал Лунев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям МОК, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что российские клубы никто не ждет в Европе.

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