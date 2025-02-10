Экс-хоккеист ответил на вопрос, нужно ли КХЛ проводить Матч всех звезд

Бывший капитан хоккейного клуба «Сочи» Никита Щитов выразил мнение, что Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не стоит отменять. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Не стоит его отменять. Это очень хорошее мероприятие. Не каждый игрок в своей хоккейной жизни оказывается на этом матче. Это запоминающееся событие не только для болельщиков, но и для игрока и его родственников», — заявил Щитов.

8-9 февраля в Новосибирске состоялся Матч всех звезд КХЛ, который прошел на Сибирь Арене при 22 680 зрителях. В финальном матче команда дивизиона Чернышева выиграла у команды дивизиона Боброва со счетом 9:8.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что на комментатора Романа Скворцова напали 8 февраля недалеко от одного из заведений на Красном проспекте в Новосибирске. По одной из версий, на него могли напасть и избить, по другой — он сам упал и ударился головой. Скворцов находится в реанимации токсикологического отделения, его состояние медики оценивают как тяжелое. Отмечается, что комментатор находится в сознании.

Ранее канадский тренер одного из лидеров КХЛ рассказал, что его удивило в России.