Отец Большунова: организаторам гонки в Италии пофигу на статус Саши

Отец лыжника Большунова сообщил, что ему не нужен нейтральный статус для гонки в Италии

Лыжник Александр Большунов сможет выступить под национальным флагом на гонке Sudtirol Moonlight Classic на 30 км, которая пройдет в Италии 13 февраля. Отец спортсмена, Александр Большунов — старший, сообщил порталу Odds.ru, что для участия в этом соревновании его сыну не нужен нейтральный статус.

«Это же не под эгидой FIS. А этим организаторам совершенно пофигу, так сказать», — сказал Большунов-старший.

Большунов отправился на тренировочный сбор в Италию вместе с Сергеем Волковым, Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой. О том, что спортсмен уехал в Европу, сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

15 января сообщалось, что у Большунова возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее иностранный журналист заявил, что лыжнику Большунову надоели Россия и Вяльбе.