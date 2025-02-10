Туркменские хоккеисты напали на соперников из Гонконга

Хоккеисты сборной Туркмении набросились на игроков команды Гонконга после матча группового этапа зимних Азиатских игр. Об этом сообщил на официальном сайте олимпийский комитет Гонконга (SF&OC).

9 февраля гонконгские хоккеисты одержали победу над соперниками из Туркмении со счетом 5:1, что позволило им занять первое место в группе С. После поединка команды обменивались традиционными рукопожатиями, после чего хоккеисты Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов напали на соперников. Драку пришлось разнимать арбитрам.

Судьи присудили зачинщикам конфликта штраф «5+20». Хоккеисты гонконгской сборной в результате этого нападения не получили серьезных повреждений, однако два игрока, чьи личности не раскрываются, прошли обследование в больнице.

«Что касается нападения на наших хоккеистов со стороны туркменских спортсменов в конце турнира, которое привело к травмам, SF&OC обратился к организационному комитету с просьбой принять необходимые дисциплинарные меры», — указано в заявлении ОК Гонконга.

Зимние Азиатские игры проходят в китайском Харбине с 7 по 14 февраля.

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