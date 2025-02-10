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Туркменские хоккеисты напали на соперников из Гонконга

Хоккеисты сборной Туркмении набросились на игроков команды Гонконга после матча
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Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

Хоккеисты сборной Туркмении набросились на игроков команды Гонконга после матча группового этапа зимних Азиатских игр. Об этом сообщил на официальном сайте олимпийский комитет Гонконга (SF&OC).

9 февраля гонконгские хоккеисты одержали победу над соперниками из Туркмении со счетом 5:1, что позволило им занять первое место в группе С. После поединка команды обменивались традиционными рукопожатиями, после чего хоккеисты Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов напали на соперников. Драку пришлось разнимать арбитрам.

Судьи присудили зачинщикам конфликта штраф «5+20». Хоккеисты гонконгской сборной в результате этого нападения не получили серьезных повреждений, однако два игрока, чьи личности не раскрываются, прошли обследование в больнице.

«Что касается нападения на наших хоккеистов со стороны туркменских спортсменов в конце турнира, которое привело к травмам, SF&OC обратился к организационному комитету с просьбой принять необходимые дисциплинарные меры», — указано в заявлении ОК Гонконга.

Зимние Азиатские игры проходят в китайском Харбине с 7 по 14 февраля.

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