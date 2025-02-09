Канадский хоккеист: надеемся, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом году

Хоккеист «Сибири» Мерфи: надеемся, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом году

Канадский защитник «Сибири» Тревор Мерфи выразил надежду на то, что игрок «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в национальной хоккейной лиге (НХЛ) в текущем сезоне, передает «Советский спорт».

«Игра Овечкина? Да, потрясающе. Мы надеемся, что он побьет рекорд в этом году. Было бы очень круто увидеть в этом сезоне, особенно после перелома ноги», — сказал Мерфи.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ранее американский хоккеист восхитился Овечкиным.