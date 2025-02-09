«Мотивы неизвестны»: фигуристка Нугуманова о пережитом нападении

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, которой разбили лобовое стекло автомобиля в инциденте в Москве, призналась, что не поняла, почему это произошло. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мотивы нападавшего неизвестны. Вообще не поняла, по какой причине это произошло, потому что это был вообще пассажир такси, а не водитель. Я не могу понять, что может прийти в голову человеку, который так поступает. Меня никто не преследовал. Я езжу достаточно энергично, но соблюдая правила дорожного движения», — заявила спортсменка.

Она также подтвердила, что написала заявление в полицию.

Нугуманова является призеркой этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России — 2021 она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок, и стала запасной на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме.

Весной 2022 года фигуристка утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.

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