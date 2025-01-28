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Шарапова показала фото из поездки в Швейцарию

Экс-теннисистка Шарапова выложила фото из поездки в Давос
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mariasharapova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками фото из своей поездки в швейцарский Давос.

Она выступала в качестве спикера в клубном доме The Stagwell.

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях шесть лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (36 — в одиночном разряде).

Ранее Шарапову впервые за долгое время засняли с мужем в Венеции.

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