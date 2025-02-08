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«Выбор между клизмой и сэндвичем с дерьмом»: Шубенков сравнил выборы МОК с мультиком

Шубенков сравнил выборы президента МОК с мультиком «Южный парк»
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Global Look Press

Российский легкоатлет Сергей Шубенков сравнил предстоящие выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК) с мультсериалом «Южный парк». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я не знаю, пусть главой МОК будет Самаранч-младший. Это как в «Южном парке» — у нас будут выборы между дурацкой клизмой и сэндвичем с дерьмом. Я, правда, не знаю», — сказал Шубенков.

16 сентября стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш.

Ранее в Госдуме рассказали, какой кандидат в президенты будет идеальным для МОК.

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