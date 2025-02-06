Глава МОК пригласил спортсменов со всего мира на Олимпиаду-2026

Глава МОК Бах пригласил спортсменов со всего мира на Олимпиаду-2026

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пригласил национальные олимпийские комитеты на Олимпиаду-2026 в Италии. Его слова приводит пресс-служба организации.

«С гордостью и радостью приглашаю лучших спортсменов мира, чтобы вместе собраться в Италии, где пройдут Олимпийские игры 2026 года. Это станет праздником олимпийского духа: быстрее, выше, сильнее — вместе», — заявил Бах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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