«Если есть деньги — тратят»: экс-тренер «Спартака» о новичке клуба

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин после того, как клуб заключил рабочее соглашение с футболистом Ливаем Гарсией, заявил, что красно-белые тратят деньги на новых игроков с целью выиграть золото Российской Премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я считаю, что если есть такие затраты, значит, должна быть цель. Еврокубков нет, выиграть чемпионат – хорошая задача. Есть деньги – тратят!» – сказал Гладилин.

7 февраля «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим сборной Тринидада и Тобаго. Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился восемь раз в 43 матчах.

Ранее Александр Мостовой усомнился в стоимости новичка «Спартака».