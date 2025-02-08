«Болельщикам не нужен допинг»: в Госдуме оценили идею возвращения пива на стадионы

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил «Газете.Ru», что не поддерживает идею вернуть пиво на стадионы, поскольку спорт не должен ассоциироваться с алкогольными напитками.

«Могу сказать, как представитель врачебного сообщества, что алкогольное пиво на стадионы возвращать не стоит. Была очень серьезная борьба за это решение, и в итоге антиалкогольная мера все-таки победила. Вопрос возвращения — это вопрос финансовых ресурсов, так как все-таки стадионы, команды футбольные зарабатывают, и если пиво будет продаваться на стадионах, то, соответственно, это увеличит выручку, прибыль тех футбольных функционеров, которые делают на этом бизнес. Спорт должен быть олицетворением здорового образа жизни, и я думаю, что спортивные состязания не должны ассоциироваться с алкоголем, с алкогольными напитками», — сказал он.

Леонов отметил, что настоящим спортивным болельщикам не нужен допинг в виде пива, поскольку они получают удовольствие непосредственно от игр.

«Истинные болельщики, я уверен, получают большое удовольствие от самой игры, от тех ситуаций, которые возникают в игре, и дополнительный допинг им для этого не нужен. А те, кто воспринимает футбол как некое времяпрепровождение, то, может быть, им и нужен. Поэтому если мы говорим о позиции медицины, то чем меньше алкоголя будет в нашей жизни, тем лучше, тем более здоровое будет у нас население, тем меньше мы будем болеть, тем больше у нас будет трудоспособного населения, и меньше государство будет расходовать на лечение пациентов, а больше на другие социальные программы. Позиция моя личная — это то, что возвращать алкоголь на стадионы не следует», — добавил он.

Запрет на продажу слабоалкогольного напитка на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, его рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг. При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: например, пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и Чемпионата мира по футболу (2018).

8 февраля Telegram-канал Mash со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева сообщил, что в ближайшее время депутаты могут вернуться к обсуждению вопроса о возвращении напитка на стадионы. По данным канала, такое решение поддерживают все спортивные лиги, Министерство спорта, а также экономический блок, а против, в свою очередь, выступает лишь Минздрав.

Ранее глава МВД Колокольцев предложил альтернативу пиву на стадионах.