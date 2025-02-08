Экс-тренер Овечкина Хэнлон о погоне за рекордом: уверен, у него все получится

Глен Хэнлон, первый тренер российского нападающего и капитана Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз», поделился размышлениями о погоне россиянина за «вечным» снайперским рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и отметил, что еще несколько лет назад люди сомневались, что такое возможно. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Думаю, еще три-четыре года назад люди сомневались, сможет ли Алекс это сделать. Я рад за него и рад за хоккей. Уверен, что у него все получится. Это здорово, когда игра может получить такой стимул», — отметил специалист.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ране в Госдуме посчитали, что рекорд Овечкина станет главным событием в мировом сообществе.