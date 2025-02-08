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Гол Хвичи помог «ПСЖ» разгромить «Монако» Головина в чемпионате Франции

«ПСЖ» разгромил «Монако» со счетом 4:1, Хвича забил дебютный гол
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IMAGO/Pressinphoto/Global Look Press

«ПСЖ» разгромил «Монако» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, проходившая на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Уже на 6-й минуте отличился хавбек «ПСЖ» Витинья. На 17-й минуте полузащитник «Монако» Деннис Закария смог сравнять счет. Во втором тайме на 54-й минуте отличился грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия. Этот гол стал дебютным для него за парижскую команду. Еще дважды забил Усман Дембеле — на 57-й и 90-й минутах.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных. Хавбек «Монако» Александр Головин вышел на поле на 63-й минуте вместо японца Такуми Минамино, но результативными действиями не отметился.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата Франции лидирует «ПСЖ» — у коллектива 53 очка после 21 игры. «Монако» располагается на третьей строчке с 37 баллами.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее сообщалось, что клуб РПЛ рассчитывает получить выплаты за переход Кварацхелии в «ПСЖ».

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