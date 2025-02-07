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Овечкин оценил свою 879-ю шайбу

Овечкин про 879-й гол: все сделали партнеры, мне нужно было только бросить
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USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его партнеры по команде сделали все, чтобы он забил свой 879-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче с «Филадельфия Флайерз». Слова хоккеиста приводит Telegram-канал «Alex Ovechkin».

«Я видел, как Строумер сам начал атаку. Он, очевидно, проделал чертовски сложную работу, придержав шайбу. Марти полетел вперед, а затем сделал отличный пас, так что мне просто нужно было бросить», — рассказал Овечкин.

Россиянин забросил шайбу на последней минуте первого периода в матче против «Филадельфии» (4:3). Овечкин забросил на последней минуте периода в 98-й раз за карьеру, повторив рекорд Гретцки.

Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ранее агент Овечкина рассказал, что повлияло на результативность хоккеиста.

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