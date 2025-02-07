«Пока похвастаться не могу»: олимпийский чемпион рассказал, в чем уступает Губерниеву

Легков признался, в чем уступает Губерниеву: «Я этим пока похвастаться не могу»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал, в чем уступает комментатору Дмитрию Губерниеву. Его слова приводит Sport24.

«Обращения ко мне есть, и я тоже иногда это озвучиваю, но в этом деле Дмитрий Губерниев — профи. Когда он что-то озвучивает, сразу многое решается. Я этим пока похвастаться не могу, но принимаю это и стараюсь делать все, чтобы часть вопросов решалась на местах», — заявил Легков.

После завершения спортивной карьеры Легков комментирует лыжные гонки по ТВ.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Легков рассказал, кто многое делает для российского спорта.