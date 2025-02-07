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Экс-тренер сборной России призвал не гадать насчет перспектив новичка «Спартака»

Тренер Игнатьев призвал не гадать насчет перспектив Гарсии в «Спартаке»
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Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газеты.Ru» заявил, что столичный «Спартак», который усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, потратил на игрока значительные средства.

По его словам, пока новичок красно-белых представляет собой темную лошадку.

«Сумма большая, но она у них есть. Если бы ее не оказалось, то ситуация сложилась бы иным путем. Можно гадать насчет перспектив Гарсии, но это не будет правильно. Надо внимательно смотреть, как он будет выглядеть на поле, будет ли соответствовать ожиданиям, сможет ли составить конкуренцию на поле», — заявил Игнатьев.

Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился 8 раз в 43 матчах.

Ранее легенда ЦСКА назвал дорогим трансфер Ливая Гарсии в «Спартак».

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