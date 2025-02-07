Слуцкий выиграл второй трофей за границей, совершив фантастический камбэк

«Шанхай Шэньхуа» вырвал победу у «Шанхай Порт» в финале Суперкубка Китая

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны.

В финальном матче коллектив обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. В первом тайме бразильский форвард «Шанхай Порта» Габриэльзиньо открыл счет уже на 7-й минуте. Коллектив Слуцкого сравнял счет на 67-й минуте усилиями француза Ибраима Амаду, однако Габриэльзиньо снова вывел «Шанхай Порт» вперед.

К концу основного времени «Шанхай Шэньхуа» уступал 1:2. На 90+4-й минуте 37-летний китайский хавбек Юй Ханьчао сравнял счет, а победный мяч для коллектива Слуцкого забил бразилец Андре Луис на 90+7-й минуте.

Этот трофей стал вторым для российского специалиста во главе «Шанхай Шэньхуа».

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Слуцкий рассказал, что не знает по именам игроков своей команды.