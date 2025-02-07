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Агент Миранчука: в США Алексею дали возможность за пять лет заработать на оставшуюся жизнь

Агент Миранчука Кузьмичев: Алексей в США заработает на всю жизнь
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Cory Knowlton/Reuters

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Миранчука, заявил, что в «Атланте Юнайтед» футболисту дали заработать на всю жизнь, передает «Чемпионат».

«Американцы давали ему возможность за пять лет финансово обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Понятно, если бы позвал «Милан» или «Интер», Леша не смотрел бы на финансы», — сказал Кузьмичев.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля 2024 года. Прежде футболист выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее Миранчук рассказал о положительных аспектах жизни в США.

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