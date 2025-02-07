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Овечкин повторил рекорд НХЛ

Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу серий из четырех матчей подряд с голами
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу серий из четырех матчей подряд с голами.

В матче с «Филадельфией», который состоялся в ночь на 7 февраля, Овечкин отметился заброшенной шайбой в четвертом матче подряд. Серия из четырех или более матчей подряд с голами стала для россиянина 34-й за карьеру в лиге. По этому показателю Овечкин догнал Марио Лемье.

Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

«Вашингтон» одержал победу со счетом 4:3. В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. Второе место занимает «Флорида», набрав 69 очков. Замыкает тройку Каролина, набрав 68 баллов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ранее тренер «Вашингтона» рассказал о вкладе Овечкина в успех команды.

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