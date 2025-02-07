«Радуемся, что он играет за нас»: тренер «Вашингтона» о вкладе Овечкина в успех команды

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что форвард команды Александр Овечкин вносит огромный вклад в успешную игру команды, передает сайт команды.

«Невероятно, как он продолжает забивать на этом уровне в его возрасте. Мы просто наслаждаемся этим и радуемся, что он играет за нас. Это впечатляет и дает много энергии команде», — сказал Карбери.

В матче против «Филадельфии», которая состоялась в ночь для 7 февраля, Овечкин отметился заброшенной шайбой. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

«Вашингтон» одержал победу со счетом 4:3. В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

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