Экс-глава «Спартака» оценил переход российского футболиста в африканский чемпионат

Червиченко о переходе Игнатьева в «Кабилию»: Алжир поинтереснее Армении

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил переход российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию». Его слова приводит «Чемпионат».

«Мне кажется, что Алжир поинтереснее Армении. Алжирский чемпионат — один из сильнейших в Африке, наравне с Египтом. Возможно, Игнатьев перешел из-за Циннбауэра, с которым работал в «Локомотиве». Вряд ли селекционеры клуба долго искали Ивана и отсматривали», — заявил Червиченко.

6 февраля стало известно, что Игнатьев подписал контракт с «Кабилией» из Алжира.

Последним клубом россиянина был армянский «Урарту». За 19 матчей футболисту удалось забить 13 мячей и сделать пять результативных передач.

До этого Игнатьев играл за «Железничар», за который дебютировал в феврале 2024 года. В Сербии игрок провел семь матчей.

Игнатьев в июне 2023 года на правах свободного агента перешел в «Сочи». В середине января 2024 года клуб сообщил о расторжении контракта с нападающим.

Еще ранее он выступал за «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар». Во второй команде краснодарцев Игнатьев в сезоне-2017/18 стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.

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