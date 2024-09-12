Назван уровень, на котором Дзюба может продолжать играть

Бывший нападающий «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» 36-летний Артем Дзюба еще долго может играть в командах второй восьмерки турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил экс-форвард «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Мы же не говорим о Криштиану, Ибрагимовиче, Буффоне, которые играют до 40. Обычно около 35 лет футболисты уже заканчивают — тело уже не то, молодежь наступает на пятки. Артем уже молодец — он играет, тренируется, не хочет уходить. В его возрасте скорость и работоспособность не главное, а умение забивать, оказаться в нужное время в нужном месте, замыкать все фланговые передачи еще долго не отнять. Учитывая уровень нашего чемпионата, он еще легко может поиграть в клубах второй восьмерки», — уверен Булыкин.

В четверг, 12 сентября, инсайдер Иван Карпов сообщил о возможном переходе Дзюбы в тольяттинский «Акрон». Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее экс-тренер сборной России Игнатьев допустил, что «Акрон» станет последним клубом для Дзюбы.