Легенда НХЛ назвал турниры без участия России неполноценными

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский раскритиковал решение Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить сборные России и Белоруссии до чемпионата мира 2026 года, передает «Чемпионат».

«Я считаю, что все чемпионаты мира и Олимпиады без нашей сборной — это неполноценные турниры. Зрелищность и интерес пропадают. Болельщики это все видят. Получается, они сами себе стреляют в ногу», — сказал Каменский.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Владислав Третьяк назвал нарушением прав человека решение IIHF по сборной России.