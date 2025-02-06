Экс-игрок «Спартака» предположил, что Промес не вернется в команду

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» предположил, что Квинси Промес не вернется в клуб.

«Если разговоры идут, но пока нет окончательного решения, можно подумать, что Станкович еще думает, нужен ли ему Промес. Возможно, Станкович сказал, что ему нужен Промес, но окончательное решение оставил за руководством клуба. Квинси был много лет в команде, но прошло время, сейчас он играет в ОАЭ. Если бы Станкович был бы сильно заинтересован в Промесе, футболист уже был бы в команде. Поможет ли Промес «Спартаку»? Сложно ответить. Без него команда смотрится хорошо. Думаю, Квинси не перейдет в «Спартак», — сказал Деменко.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее легенда «Спартака» выступил за возвращение Промеса в команду.