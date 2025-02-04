Легенда «Спартака» выступил за возвращение Промеса в команду

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что он за возвращение Квинси Промеса в команду, передает Sport24.

«Когда читаю про наркотики или еще что-то, я этого не знаю, и никто нам толком не объясни. Для меня, пока его не посадили, пока он на свободе, то совершенно нормальный человек», — сказал Ловчев.

21 декабря Telegram-канал «Трансферы «Спартака» сообщил, что Промес может вернуться в российский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что он против возвращения Промеса в команду.