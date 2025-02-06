С нового сезона в КХЛ появится еще одна команда

С нового сезона в розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет участвовать еще одна команда — тульская АКМ. Об этом порталу Odds.ru сообщил министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

«У нас есть намерения выступать в следующем сезоне КХЛ, мы к этому готовимся. Мы уже провели ряд крупных совещаний с руководством КХЛ, проанализировали наши возможности в рамках ресурсов нашей ледовой арены. Думаю, у нас все получится в следующем сезоне. Тула всех удивит, потому что у нас нет задачи уйти из «вышки» в ХЛ, у нас стоит задача сохранить все, что есть, и создать дополнительную команду высшего дивизиона. Мы останемся и в «вышке», и в молодежке, а также перейдем в КХЛ», — заявил Трунов.

Чиновник подчеркнул, что в Тульском регионе хоккей развивается активно, за последние пять лет была проделана большая работа. По словам Трунова, пять лет назад в регионе хоккея не было, а сейчас построены крупные спортивные объекты, в том числе семь ледовых арен. Он отмечает, что в Тульской области хоккей востребован.

Заявку на вступление в КХЛ клуб подал в ноябре 2024 года. Глава КХЛ Алексей Морозов сообщил, что домашняя арена АКМ не соответствовала требованиям лиги, после чего начались работы по усовершенствованию стадиона.

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