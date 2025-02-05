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В НХЛ рассказали, могут ли повлиять на участие российских хоккеистов в Олимпиаде

Чиновник НХЛ Дэйли: мы не имеем контроля над решением МОК по россиянам
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Алексей Даничев/РИА Новости

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не может повлиять на возможное решение Международного олимпийского комитета (МОК) по участию сборной России в зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом в комментарии Odds.ru заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

«Мы не имеем никакого контроля над тем, что МОК может решить в отношении участия российских хоккеистов в Олимпийских играх», — сказал Дэйли.

Накануне на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF) было принято решение продлить отстранение сборных команд России от участия в турнирах под эгидой организации. Соответственно, российские хоккеисты не смогут выступить на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также на молодежном чемпионате мира – 2026. Вместе с тем решение по участию сборной России в Олимпийских играх будет принимать МОК.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее легенда НХЛ назвал турниры без участия России неполноценными.

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