Овечкин обошел Хоу и стал пятым форвардом по количеству побед в истории НХЛ

Овечкин стал пятым форвардом по количеству побед в истории НХЛ, обойдя Горди Хоу

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одержал 807-ю победу в карьере в рамках Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на 5 февраля «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой Пантерз», встреча, которая прошла в рамках регулярного чемпионата, завершилась со счетом 6:3. По количеству побед Овечкин обошел Горди Хоу (806) и вышел на пятое место по количеству побед среди всех форвардов в истории НХЛ.

Больше выигранных матчей только у форвардов Патрика Марло (935), Джо Торнтона (914), Яромира Ягра (874) и Марка Мессье (864).

В завершившемся поединке Овечкин отличился оформленным голом, поразив пустые ворота соперников на последней минуте. Для него эта заброшенная шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 16 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 17 раз.

Всего на счету Овечкина 878 шайб в НХЛ.

Ранее в НХЛ вновь пересчитали дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки.