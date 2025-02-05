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Обладатель Кубка Стэнли ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Экс-хоккеист Каменский считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне
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Sergei Belski/USA TODAY Sports via Reuters Con

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин должен побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в текущем сезоне, передает «Чемпионат».

«Побьет ли Овечкин рекорд в этом сезоне? Мы все надеемся, мы все болеем за него и следим. Я хочу пожелать, чтобы он уже закрыл эту тему и вздохнул свободно (смеется). Я думаю, что должен успеть», — сказал Каменский.

В ночь на 5 февраля «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой Пантерз», встреча, которая прошла в рамках регулярного чемпионата, завершилась со счетом 6:3. Овечкин отличился оформленным голом, поразив пустые ворота соперников на последней минуте. Овечкин по указанному показателю занял девятое место.

Для Овечкина заброшенная шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 16 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 17 раз.

Ранее в России объяснили, как погоня Овечкина за Гретцки влияет на «Вашингтон».

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