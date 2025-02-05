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В России объяснили, как погоня Овечкина за Гретцки влияет на «Вашингтон»

Тренер Крикунов: погоня Овечкина за рекордом Гретцки вдохновляет «Вашингтон»
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился размышлениями на тему того, как погоня российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) влияет на команду. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Погоня Овечкина за рекордом Гретцки вдохновляет «Вашингтон» на командные успехи? Наверное, да, потому что ребята нацелены на то, чтобы он забивал, помогают ему, стараются, чтобы он побыстрее дошел до этого [рекорда], чтобы они поприсутствовали при таком выдающемся результате», — заявил он.

В ночь на 5 февраля «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой Пантерз» со счетом 6:3, а Овечкин вновь отметился голом. Для него эта заброшенная шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от рекорда Гретцки до 16 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 17 раз.

Всего на счету Овечкина 878 шайб в НХЛ.

«Вашингтон» набрал 77 очков в 53 матчах и продолжает лидировать в Восточной конференции НХЛ. «Флорида» идет на третьей строчке, в активе команды 67 очков в 55 поединках.

Ранее в НХЛ вновь пересчитали дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки.

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