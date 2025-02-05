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В «Вашингтоне» восхитились шайбой Овечкина за 0,1 секунды до конца матча

Форвард «Вашингтона» Уилсон восхитился шайбой Овечкина за 0,1 секунды до сирены
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Dan Hamilton-Imagn Images/Reuters

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон признался, что был удивлен из-за заброшенной шайбы российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз» за 0,1 секунды до конца третьего периода. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Произошло что-то особенное. Его способность сделать ложный замах за три секунды до конца и забить за десятую долю секунды… Удивительно видеть, как шайба влетает в ворота за столько времени до конца», — сказал Уилсон.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.

Для Овечкина эта заброшенная шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата, также на его счету 14 голевых передач. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 16 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 17 раз.

Всего на счету Овечкина 878 шайб в НХЛ.

«Вашингтон» набрал 77 очков в 53 матчах и продолжает лидировать в Восточной конференции НХЛ. «Флорида» идет на третьей строчке, в активе команды 67 очков в 55 поединках.

Ранее в НХЛ вновь пересчитали дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки.

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