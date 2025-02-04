Экс-игрок сборной России объяснил неудачные результаты «Манчестер Сити»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что неудачные результаты английского «Манчестер Сити» в последних матчах нельзя объяснить одной причиной, передает Vprognoze.ru.

«Сложно, когда команда теряет уверенность в психологии, когда нужно в два раза больше сил тратить на то, чтобы выйти на прежний уровень. Это зависит от тренера и футболистов-лидеров. Можно еще сказать про травмы, кто-то теряет форму. В каждой игре есть конкретные ошибки», — сказал Булыкин.

2 февраля лондонский «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Уже на 2-й минуте счет открыл Мартин Эдегор из «Арсенала». На 55-й минуте Эрлинг Холанд восстановил равновесие, но до конца встречи «горожане» пропустили еще четыре раза. На 56-й минуте отличился Томас Парти, на 62-й — Майлс Льюис-Скелли, на 76-й — Кай Хаверц, а на 90+3-й — Итан Нванери.

Ранее сообщалось о том, что мадридский «Реал» сразится с «Манчестер Сити» в стыковых матчах Лиги чемпионов.